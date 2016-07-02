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القوات العراقية تقتل 42 من مسلحي (داعش) بصلاح الدين وجنوب الموصل

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القوات العراقية تقتل 42 من مسلحي (داعش) بصلاح الدين وجنوب الموصل القوات العراقية تقتل 42 من مسلحي (داعش) بصلاح الدين وجنوب الموصل

الجيش العراقى_أرشيفية

تمكنت القوات العراقية في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين وبالقيارة جنوبي الموصل شمالي العراق ، من صد هجوم لمسلحي تنظيم (داعش) الإرهابي على ثلاثة محاور وقتلت 42 إرهابيا من المشاركين في الهجوم .

وقال مصدر عسكري في تصريح اليوم السبت إن مسلحي داعش قدموا من اتجاه قرية “خرايب جبر” جنوب الموصل وتألفت من 23 إرهابياً تحت قيادة أحد كوادر داعش وهو صيني الجنسية.

وأشار إلى أن القوات العراقية بناحية القيارة جنوب الموصل باتجاه قرية “خربة الشمام” قتلت 12 إرهابياً، كما قتلت 6 إرهابيين هم أفراد مفرزة “هاون” بقرية أجحله غرب نهر دجلة ، بينهم أحد قيادات داعش مسؤول الهاونات طه ياسين الخفاجي ، بإسناد من التحالف الدولي ومدفعية الفرقة 15 بالجيش.

وبدأت قيادة “عمليات تحرير نينوي” عملية عسكرية لتحرير قريتي الدرباس وأبو واوي الواقعة ضمن قرى الحاج على جنوب الموصل، وتمكنت القوات من تحرير القرى الواقعة قرب الضفة الشرقية لنهر دجلة باتجاه ناحية القيارة، وكبدت داعش خسائر بالأرواح والمعدات وتمثل هذه المناطق خطوط الإمداد الرئيسية لعصابات داعش.

أ ش أ

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