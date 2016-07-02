إحالة معيد بتجارة بنى سويف إلى النيابة العامة لعدم عودته للعمل بعد انتهاء بعثته

أحال الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بني سويف ، المدعو (مصطفى.ر. ع .م) المعيد بقسم إدارة الاعمال بكلية التجارة، إلى النيابة العامة، لعدم عودته الى العمل بعد انتهاء بعثته، ومطالبته برد مبلغ 36 ألف جنيهًا، وذلك بناءً على رأى المستشار القانونى للجامعة، وطبقًا للجنة الُمشكلة في حصر المبالغ التي حصل عليها من الخزانة العامة.

وأضاف بيان للجامعة أن، مصطفي قد سافر الى بعثة خارجية الى إنجلترا، اعتبارًا من 6/10/2008، وذلك

> للحصول على درجة الماجيستير والدكتوراه، حيث حصل الدارس على درجة الماجيستير من جامعة ليفربول، فى ديسمبر عام 2009، وتم تحويلة الى جامعة مانشيستر، لدراسة الدكتوراه ابتداءًا من 21/9/2009، ثم ناقش الدارس الدكتوارة فى 23/4/2015، ونظرًا لحاجة القسم إليه تم إنذاره للعودة، ولم توف الجامعة بالرد، وبناءًا عليه صدر قرار مجلس الجامعة، بتاريخ 19/1/2016، بإنهاء خدمته نظرًا لانقطاعة عن العمل، ومطالبته بإسترداد نفقات البعثة، والمقدرة بمبلغ 36244 ألف جنيهًا من مرتبات، وما فى حكمها من ميزانية الجامعة.

ومن جانبه أكد رئيس الجامعة، على أنه لا تهاون في استرجاع حقوق الجامعة، بأي شكل من الأشكال ومكافحة كافة صور الفساد بكل أشكالة وأنماطة، وأيًا كان موقع أو مركز مرتكبيه، وأضاف إن الحفاظ على المال العام هو واجبنا، ويجب أن نحرص علية أشد الحرص، ولا يجوز الاستيلاء عليه بدون وجه حق أو التفريط فيه، ودور الجامعة لا يقتصر فقط على إنماءه و استبقاءه، بل و الحفاظ عليه أيضًا .