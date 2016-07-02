لأول مرة منذ 85 عامًا.. الآذان يعود إلى متحف «آيا صوفيا» بتركيا

لأول مرة منذ نحو 82 عامًا يعود الأذان من جديد من داخل متحف أيا صوفيا الأثري ، خلال برنامج استثنائي نظمته رئاسة الشؤون الدينية التركية، مساء أمس الجمعة.

وأقدمت السلطات التركية على السماح برفع الأذان من مآذن آيا صوفيا في بعض المناسبات الخاصة، خلال السنوات الأربع الأخيرة، إلا أن ذلك كان يتم من غرفة خاصة للمؤذن في ساحة المتحف، فيما كانت هذه هي المرة الأولى التي يرفع فيها الأذان من المكان المخصص لذلك داخل بناء أيا صوفيا المثير للجدل، بحسب صحيفة “ديلي صباح” التركية.

وكانت أيا صوفيا كاتدرائية قبل تحويلها إلى مسجد، عقب فتح السلطان محمد الفاتح للقسطنطينية عام 1453، وظلت كذلك حتى عام 1935 حين تمَّ تحويلها إلى متحف بأمر من مؤسس الجمهورية التركية كمال أتاتورك، واستمرت كذلك حتى الآن.