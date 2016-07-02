10 أسباب للإصابة بالسرطان.. منها السجاد والبورسلين

بشراسة يهاجم السرطان أجسامنا بدون إنذار ليحول الحياة إلى طريق طويل من الألم والصعاب مع استنزاف الأموال الكثيرة.

يوضح الدكتور "هشام أبو النجا" مدير مركز "بهية" للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان السيدات، أسباب الإصابة بالسرطان فى مصر والعالم وازدياد نسبة الإصابة يوميا، قائلا: "السرطان هى خلية طبيعية خرجت عن دورة حياتها التى خلقت من أجلها لتنتقل إلى خلايا أخرى بجانبها وأعضاء مختلفة فى الجسم لتدميرها".

وأضاف: "وهناك مجموعة من الأسباب التى تحول الخلايا إلى أورام سرطانية، ومن هذه الأسباب:

>1. البورسلين والسيراميك الذى يكسوا أرضيات المنازل فهو خارج من بطن الأرض به مادة مشعة تخرج إشعاع، وفى حالة استخدامه يفضل فتح شباك المنزل لمدة ساعتين يوميا لتجديد الهواء داخل الغرف أو استبدالها بالخشب.

>2. سجاد "البيوبلوبلين" المصنع يمد الجسم بالطاقة السلبية التى تغير من نشاط الخلايا.

>3. للسجود على الأرض أثناء الصلاة فائدة كبيرة وهو إخراج الشحنات السلبية والسيئة، وباستخدام سجاد الصلاة المصنع لا تتم هذه العملية بل تزيد من الشحنات السلبية فى الجسم، والأفضل السجود على الأرض بدون سجاد أو استخدام الكليم الصوف أو القطن.

>4. النوم بطريقة غير صحيحة، إذ كشفت الدراسات عن وجود هرمون يطلق عليه اسم "الكورتيزول" وهو هرمون النشاط والنمو ويبدأ عمل هذا الهرمون منذ الساعة 6 صباحا حتى 8 مساء .

>5. عدم ممارسة الرياضة، وليس المقصود هنا رياضة فى أحد الصالات الرياضية، ولكنه السير فى الشارع يوميا لمدة 30 دقيقة وهو ما يمكن أن يقوم به الفرد بسهولة، ولكن الغالبية يبحثون على وسائل انتقال سهلة.

>6. الموبايل والسماعة تبعث موجات كهرومغناطيسية للجسم يغير من نظام عمل الخلايا، والغالبية يجلسون بجوار الموبايل والأجهزة التكنولوجية المختلفة طوال اليوم حتى أثناء النوم فالموبايل يكون بجوارنا.

>7. الضغط العصبى الذى نعيش فيه، حيث ينتج الجسم يوميا آلاف من الخلايا السرطانية تنتج فى أجسامنا يوميا ولكن يقوم الجهاز المناعى بمواجهتها وتثبيطها والضغط العصبى يسبب اختلالا فى عمل جهاز المناعى وهو ما يفقده القدرة على مواجهة الخلايا السرطانية.

>8. تلوث المياه والهواء الذى نعيش فيه طوال حياتنا.

>9. تناول الوجبات الدسمة فى وقت متأخر من اليوم والذهاب للنوم بعدها مباشرة.

>10.الابتعاد عن الخضروات والفاكهة ذات الألوان الكثيرة فى وجباتنا رغم أن هذه الخضروات والفواكهة تحتوى على مواد مضادة للأكسدة كثيرة تحمى الجسم من السرطان.

وأشار الدكتور "هشام أبو النجا" إلى أن الحل يكمن فى التصدى لكل العادات الخاطئة التى نعيشها سواء فى الحياة أو الطعام ويكون ذلك عن طريق عمل جدول لتغير أسلوب الحياة والعودة إلى الطبيعة والفطرة التى خلقنا عليها.

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