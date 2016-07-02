حزب الله: قتلنا قيادى فى تنظيم داعش بمنطقة القاع الحدودية اللبنانية

قال حزب الله اللبنانى إنه قتل قياديا عسكريا فى تنظيم داعش، بمنطقة القاع الحدودية اللبنانية، حيث وقعت سلسلة من التفجيرات الانتحارية وهجمات أخرى اسفرت عن مقتل خمسة أشخاص فى وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وقالت قناة المنار التابعة للحزب، الذى يتشارك المسؤولية الأمنية مع الجيش اللبنانى فى مناطق على طول الحدود الشرقية مع سوريا، إن الحركة قتلت قياديا معروفا باسم أبو خطاب فى هجوم صاروخي. ولم يصدر الجيش اللبنانى بيانا.

حزب الله، المشارك ايضا فى الحكومة، ألقى باللوم فى هجمات القاع على تنظيم الدولة.

وتسربت اعمال العنف من الحرب الدائرة فى الجارة سوريا عبر الحدود فى الماضي. واستولى تنظيما القاعدة وداعش، لفترة قصيرة على بلدة عرسال اللبنانية الحدودية فى 2014، قبل أن تطردهما منها قوات الأمن.

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