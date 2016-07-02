إخوان لندن يجهزون لمظاهرة غداً بمشاركة أفراد من جنسيات أخرى نظير مقابل مادى

أكدت مصادر مقربة من التنظيم الدولى للإخوان ببريطانيا ، اعتزام عناصر التنظيم الدولى تنظيم مظاهرة غداً الأحد الموافق 3 يوليو ، أمام السفارة المصرية ، بميدان "ماربل أرش " بوسط لندن ، للتنديد بثورة 30 يوليو ، أو ما أسموه " الانقلاب على الشرعية " .

من جانبها ، قالت مصادر سياسية مطلعة بالعاصمة البريطانية ، أن عناصر التنظيم الدولى للإخوان لجأوا إلى الحشد عن طريق دفع مبالغ مالية تقدر بـ" 10 جنيهات استرلينى " لأفراد من جنسيات اخرى ، للمشاركة فى المظاهرة لزيادة العدد ، كما بدأوا فى التواصل مع عدد من وسائل الإعلام البريطانية ، لنشر إعلانات وأخبار مدفوعة الأخر لتغطية المظاهرة .