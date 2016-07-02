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إخوان لندن يجهزون لمظاهرة غداً بمشاركة أفراد من جنسيات أخرى نظير مقابل مادى

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إخوان لندن يجهزون لمظاهرة غداً بمشاركة أفراد من جنسيات أخرى نظير مقابل مادى إخوان لندن يجهزون لمظاهرة غداً بمشاركة أفراد من جنسيات أخرى نظير مقابل مادى
أكدت مصادر مقربة من التنظيم الدولى للإخوان ببريطانيا ، اعتزام عناصر التنظيم الدولى تنظيم مظاهرة غداً الأحد الموافق 3 يوليو ، أمام السفارة المصرية ، بميدان "ماربل أرش " بوسط لندن ، للتنديد بثورة 30 يوليو ، أو ما أسموه " الانقلاب على الشرعية " .

من جانبها ، قالت مصادر سياسية مطلعة بالعاصمة البريطانية ، أن عناصر التنظيم الدولى للإخوان لجأوا إلى الحشد عن طريق دفع مبالغ مالية تقدر بـ" 10 جنيهات استرلينى " لأفراد من جنسيات اخرى ، للمشاركة فى المظاهرة لزيادة العدد ، كما بدأوا فى التواصل مع عدد من وسائل الإعلام البريطانية ، لنشر إعلانات وأخبار مدفوعة الأخر لتغطية المظاهرة .

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