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داليا البحيري تعيش علاقة حبّ سريّة

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داليا البحيري تعيش علاقة حبّ سريّة داليا البحيري تعيش علاقة حبّ سريّة

السبت 06-07-2013 19:51

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

لأوّل مرّة في مشوارها الفني، تجسّد الفنّانة داليا البحيري شخصية فتاة صعيديّة، في مسلسل "القاصرات"، حيث تتحدّث بلهجة أهل الصعيد، في تجربة وصفتها داليا بالصعبة.
وأوضحت داليا أنّ ستجسّد دور فتاة قاصرة، تنتمي إلى عائلة ثريّة، وتتزوّج من رجل مسنّ، وفق العادات والتقاليد الصعيديّة التي تعيش تحت وطأتها. وحينما يموت زوجها، تواجه داليا العرف الذي يمنع زواج الأرامل، بما يُخالف الشريعة الإسلامية، ما يضطرّها إلى أن تعيش في علاقة حبّ سريّة مع أحد الشباب، يجسد شخصيّته ياسر جلال.

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