تأجيل محاكمة متهمى "أحداث بولاق أبو العلا" لـ11 يوليو بدلاً من 5 يوليو

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، نظر القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث بولاق أبو العلا"، إدارياً إلى جلسة 11 يوليو بدلاً عن 5 يوليو، حيث بداية أجازة العيد وفقاً لقرار رئاسة مجلس الوزراء، ومن المقرر أن تشهد الجلسة القادمة استكمال مرافعات الدفاع عن المتهمين.

وأسندت النيابة لـ104 متهمين فى القضية تهم القتل العمد والانضمام لجماعة مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.

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- تأجيل محاكمة 104 متهمين فى "أحداث بولاق أبو العلا" لـ5 يوليو

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