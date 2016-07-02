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مصرع سيدة انفجر فيها موقد الكيروسين أثناء إعدادها الطعام لأسرتها بالشرقية

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مصرع سيدة انفجر فيها موقد الكيروسين أثناء إعدادها الطعام لأسرتها بالشرقية مصرع سيدة انفجر فيها موقد الكيروسين أثناء إعدادها الطعام لأسرتها بالشرقية
لقيت سيدة فى بداية العقد الثالث من العمر مصرعها اليوم، متأثرة بإصابتها بحروق 100%، إثر انفجار موقد الكيروسين أثناء تجهيزها الطعام لأسرتها بقرية النخاس فى الشرقية، وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد سمير أبوروضة مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بلاغا من مستشفى بلبيس العام، بوفاة "مرفت س ح" 30 سنة ربة منزل ومقيمة النخاس، مصابة بحروق بنسبة 100%.

وبالإنتقال وسؤال زوجها "عزب ا ع" 35 سنة نجار مسلح ومقيم بذات الناحية، قرر أنه أثناء قيام زوجته بإعداد الطعام فى المنزل، انفجر موقد الكيروسين، ما أدى إلى حدوث إصابتها، وتم نقلها لمستشفى بلبيس العام لعمل الإسعافات، وورد تقرير مفتش الصحة بأن سبب الوفاة نتيجة حروق بنسبة 100%، ولاتوجد شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 35/698 أحوال المركز لسنة 2016.
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