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مصرع طالب خدمة اجتماعية فى حادث تصادم بالشرقية

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مصرع طالب خدمة اجتماعية فى حادث تصادم بالشرقية مصرع طالب خدمة اجتماعية فى حادث تصادم بالشرقية
لقى طالب بمعهد خدمة اجتماعية، مصرعه، اليوم السبت، فى حادث تصادم بطريق "الزقازيق – ههيا" أمام قرية العدوة التابعة لدائرة مركز ههيا بمحافظة الشرقية.

تلقى مدير أمن الشرقية، اللواء حسن سيف، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، اللواء هشام خطاب، يفيد بتلقى بلاغًا من مركز شرطة ههيا، بوقوع حادث تصادم بين ثلاث سيارات ملاكى الشرقية، أمام قرية العدوة بدائرة المركز.

وتبين اصطدام السيارة رقم 24523، قيادة "صبرى محمد سيد أحمد" 49 عامًا، ومقيم بقيرة الزرزامون، بالسيارة رقم 65535، قيادة "أحمد السيد أحمد سليمان" 55 عامًا، مقيم بقرية أولاد موسى، والسيارة رقم 36831.

وتبين قيام قائد السيارة الثالثة، بالتخلى عنها عقب الحادث؛ بسبب التخطى الخاطئ للسيارتين الأولى والثانية، مما أسفر مصرع "السيد عبدالعزيز السيد" 22 عامًا، طالب بمعهد خدمة اجتماعية، ومقيم بقرية شرشيمة بدائرة المركز، حيث كان يستقل السيارة الأولى.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3/248 أحوال مركز ههيا لسنة 2016، وتم التحفظ على السيارات الثلاث تحت تصرف النيابة العامة، والتى كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن شخص قائد السيارة الثالثة.

كما صرحت النيابة العامة بدفن الجثة، بعدما ورد تقرير مفتش الصحة، والذى أفاد بعدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة.
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