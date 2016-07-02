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الولايات المتحدة تتهم دولًا عربية بينها مصر بعدم مكافحة الاتجار بالبشر

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الولايات المتحدة تتهم دولًا عربية بينها مصر بعدم مكافحة الاتجار بالبشر الولايات المتحدة تتهم دولًا عربية بينها مصر بعدم مكافحة الاتجار بالبشر

أرشيفية

اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية عدة دول عربية وافريقية وغربية بالاتجار في البشر، وأصدرت الخارجية الامريكية تقريرا وصف بالأسود والخطير ويتضمن القائمة الكاملة للدول التي تتجاوز للاتجار بالبشر لعام 2016.

وقسّم التقرير الذي سيرفع الاثنين القادم إلى الكونغرس الامريكي الدول إلى ثلاث فئات أخبرها الفئة الثالثة لأنها تتاجر في البشر سواء تعلق الأمر بالدعاية أو بيع الأعضاء أو زواج المتعة أو الاتجار في الفارين من أوطانهم أو استعباد الأفراد وهذه الفئة تضم الدول الآتية:

الجزائر، موريتانيا،إيران، جنوب السودان، روسيا، روسيا البيضاء، تركمستان، أوزباكستان، فنزويلا، زيمبابوي، ابليز، بورما، بوروندي، جمهورية إفريقيا الوسطى، هايتي، غينيا الاستوائية، إيرتريا، غامبيا، غينيا بيساو، كوريا الشمالية، جزر المارشال، روسيا، سورينام، بابوا غينيا الجديدة.

أما الفئة الثانية فهي تضم الدول التي لا تبذل ما يكفي لمحاربة هذه الممارسات وتضم الدليل الآتية:

المغرب،، ، الكويت، الإمارات، الأردن، لبنان، تونس، رومانيا، تايلاند، الكويت، نامبيا، كامبوديا.

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