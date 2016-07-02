نشرة ONA الرمضانية ا «شيبة» و«آلا كوشنير» ضحايا رامز جلال.. أحمد فهمي في ضيافة أسماء يوسف على نايل سينما

إعداد – إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» نشرتها الإخبارية الخاصة بتغطية الأعمال الرمضانية، من برامج ومسلسلات وغيرها من الأخبار الخاصة، بوسائل الإعلام على مختلف القنوات.

يستضيف النجم رامز جلال في السابعة، غدًا الأحد في برنامج “رامز بيلعب بالنار”، على قناة “MBC مصر”، الفنان الشعبي أحمد شيبة، والراقصة الاستعراضية آلا كوشنير..للمزيد

سجلت الإعلامية أسماء يوسف مقدمة برنامج “داخلي خارجي” على شاشة نايل سينما، حلقة مسجلة خاصة مع الفنان أحمد فهمي..للمزيد

يقدم الإذاعي ماهر عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة راديو النيل، في أول ايام عيد الفطر حوارًا على شعبي FM كان أجراه مع أستاذ الموال الفنان الشعبي الكبير محمد طه..للمزيد