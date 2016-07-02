دراسة تؤكد: تلوث الهواء يسبب الفشل الكلوى

من المعروف أن تلوث الهواء يتسبب فى حدوث أمراض الجهاز التنفسى والقلب والأوعية الدموية، لكن دراسة جديدة أشرف عليها باحثون صينيون تشير إلى أنه من المحتمل أيضًا أن يسبب ضررًا للكلى.

وأوضح الباحثون خلال الدراسة الحديثة التى نشرت فى مجلة الجمعية الأمريكية لأمراض الكلى (JASN)، أن تلوث الهواء يسبب تطور مرض الكلى فى المناطق الحضرية.

وأشار الباحثون إلى أن تلوث الهواء أصبح مشكلة خطيرة فى العديد من المدن فى الصين، ولكن مدى تأثيرها على صحة الأفراد غير واضح.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 70 ألف شخص يعانى من مشاكل فى الكلى، ووجدوا زيادة تطوير اعتلال الكلية الغشائى، وهو اضطراب المناعة فى الكلى الذى يمكن أن يؤدى إلى الفشل الكلوى بنسبة 13?.

وأظهرت الدراسة أن المناطق ذات مستويات عالية من تلوث الهواء بالجسيمات الدقيقة لديهم أعلى معدلات من اعتلال الكلية الغشائى والفشل الكلوى، لذلك يجب الحفاظ على البيئة نظيفة وخالية من التلوث.

ونشرت نتائج الدراسة عبر الموقع العلمى “Science Daily” وذلك فى الثانى من شهر يوليو الجارى.

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