"السعودى الألمانى" تعلن استخدام قسطرة المخ التداخلية لعلاج السكتة الدماغية

أعلنت مستشفى السعودى الألمانى – القاهرة من خلال وحدة الأشعة التدخلية وقسطرة المخ عن بدء استخدام قسطرة المخ التداخلية لعلاج السكتة الدماغية الحادة عن طريق الإستئصال المباشر للجلطة، دون اللجوء لجراحة وفي زمن قصير لا يتعدى 90 دقيقة من وصول المريض للطوارئ، مما يقلل من خطورة الإصابة بالشلل النصفي أو الوفاة.

بالإضافة إلى تطبيق نظام جديد لعلاج حالات التمدد الشرياني بالمخ دون الحاجة إلى إجراء جراحة، وما ينتج عنه من نزيف حاد بالمخ. ويتميز هذا النوع الجديد من العلاجات بنسب شفاء مرتفعة مقارنة بالطرق الأخرى، حيث يؤدى العلاج باستخدام القسطرة التدخلية لزراعة ملفات حلزونية وسد التمدد الشرياني إلى نتائج سريعة، مع تفادي معظم مخاطر التدخل الجراحي.

وقال الدكتور محمد حبلص - المدير التنفيذي لمستشفى السعودي الألمانى بالقاهرة - أن المستشفى تعتمد على تواجد الأطباء من كل التخصصات على مدار اليوم، لضمان توفير الرعاية اللازمة لكل الحالات، إضافة إلى تطبيق المستشفى لمجموعة من المفاهيم غير التقليدية والجديدة فيما يخص رعاية الحالات الحرجة والطوارئ".

جدير بالذكر أن الفرع الجديد للمستشفى في القاهرة يعد خطوة أولي لافتتاح عدد من الأفرع في عدد من المحافظات المصرية خلال السنوات المقبلة، بما يساهم في انتشار خدمات المستشفى الحائزة على عدد من الجوائز التقديرية لخدماتها المميزة، على رأسها شهادة الاعتماد من مؤسسة "JCI" لاعتماد سلامة وجودة الرعاية الصحية.

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