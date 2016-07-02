نقل مواقف القرين والتل الكبير وأبوحماد تمهيدًا لإقامة مجمع مواقف حديث

أكد المحاسب على الصناديلى رئيس مركز ومدينة الزقازيق، أنه تم التنسيق مع مدير مباحث مرور الشرقية، ومدير مشروع المواقف ورئيس نقابة النقل البرى بالزقازيق، ومدير مشروع الرصف لإتمام العمل لنقل كافة السيارات الميكروباص بمواقف القرين والتل الكبير ومركز ومدينة أبو حماد من أسفل الكوبرى العلوى الجديد بمدينة الزقازيق إلى منطقة الزراعة لخلق سيولة مرورية داخل مدينة الزقازيق، ولفتح الشارع أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وأوضح الصناديلى، أن ذلك تمهيداً لإقامة موقف على أحدث طراز ومزود بمظلات وأماكن انتظار ودورات مياه؛ للعمل على راحة المواطنين وخدمة السائقين.