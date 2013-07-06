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لوسي تؤدّي العمرة مع ابنها الوحيد

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لوسي تؤدّي العمرة مع ابنها الوحيد لوسي تؤدّي العمرة مع ابنها الوحيد

قرّرت الراقصة والممثلة لوسي أداء شعائر العمرة في شهر رمضان، برفقة ابنها الوحيد فتحي الذي يبلغ من العمر 14 عاماً.
لوسي اعتادت أداء العمرة والحج، إذ سبقت أن زارت الديار المقدّسة أكثر من مرة.
وتغيب لوسي عن دراما شهر رمضان للعام الثاني على التوالي، بعد رفضها العمل في مسلسل "الوالدة باشا"، بسبب اختلافها مع المنتج على الأجر، فحلّت بدلاً عنها الفنّانة سوسن بدر.
وكانت آخر أعمال لوسي مسلسل "سماره" مع المخرج محمد النقلي.

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