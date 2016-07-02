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تريزيجيه يسجل وديا مع أندرلخت للمباراة الثانية على التوالي

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تريزيجيه يسجل وديا مع أندرلخت للمباراة الثانية على التوالي تريزيجيه يسجل وديا مع أندرلخت للمباراة الثانية على التوالي

سجل محمود حسن تريزيجيه جناح أندرلخت البلجيكي هدفا في انتصار فريقه الكبير على بورنيم وديا بستة أهداف مقابل هدف.

تريزيجيه كان قد سجل هدفا في انتصار أندرلخت يوم الخميس الماضي على أوديناردي برباعية دون رد.

ودخل تريزيجيه بديلا في الدقيقة 80 من عمر المباراة بدلا من الجزائري سوفيان هاني قبل أن يسجل بعدها بتسع دقائق فقط من ضربة جزاء.

وكان أندرلخت قرر تحويل إعارة اللاعب في الموسم الماضي على الرغم من عدم مشاركته كثيرا إلى بيع نهائي في صفقة أدخلت للأهلي 3 ملايين يورو.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري البلجيكي يوم 29 يوليو المقبل.

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