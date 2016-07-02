ضبط 1.1 كيلو هيروين بحوزة عاطل قبل ترويجها فى العيد بالمطرية

ألقى ضباط إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة، القبض على " أمجد.ن.ب " 28 سنة، عاطل ومقيم فى منطقة عين شمس، أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة المطرية وبحوزته 1.1 كيلو هيروين.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار، وكان يستعد لترويجها على عملائه فى عيد الفطر، والمبلغ من متحصلات نشاطه الإجرامى، فتحرر له المحضر اللازم وإحالته إلى النيابة حيث باشرت التحقيق.
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