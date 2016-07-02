ضبط 1.1 كيلو هيروين بحوزة عاطل قبل ترويجها فى العيد بالمطرية

ألقى ضباط إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة، القبض على " أمجد.ن.ب " 28 سنة، عاطل ومقيم فى منطقة عين شمس، أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة المطرية وبحوزته 1.1 كيلو هيروين.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار، وكان يستعد لترويجها على عملائه فى عيد الفطر، والمبلغ من متحصلات نشاطه الإجرامى، فتحرر له المحضر اللازم وإحالته إلى النيابة حيث باشرت التحقيق.

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