حبس المتهم بقتل ابنة خالته الطفلة بالشرقية وهى صائمة بعد فشله فى اغتصابها

قررت نيابة أبوكبير اليوم، برئاسة أحمد العدوى مدير النيابة وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، حبس المتهم بقتل ابنة خالته "منة" 9 سنوات، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد فشله فى اغتصابها، بعد أن هددته الطفلة بفضح أمره لأسرتها.>تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد بلاغا من مركز شرطة أبوكبير، بالعثور على "منة م م ع ص" 9 سنوات مقتولة وموثقة اليدين والقدمين، خلف منزلها بناحية كفر الشوبكى، وذلك بعد ساعات من اختفائها عن المنزل يوم الثلاثاء الماضى.

تم تشكيل فريق بحث جنائى قاده اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى بالشرقية، وضم كلا من النقيبين إسلام عواد وأحمد البلاسى معاونا مباحث أبوكبير، برئاسة العقيد عمرو عبد الرازق رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الشمال.

>توصلت تحريات فريق البحث إلى قيام "محمد ع ع أ ع " 23 سنة عاطل ومقيم كفر الشوبكى نجل خالة الطفلة، وشقيقته متزوجة من "أحمد" شقيق الطفلة بارتكاب الواقعة، حيث قام باستدراج الطفلة إلى مسكنه من أجل التعدى عليها، وعندما هددته الطفلة بفضح أمره وأنها سوف تخبر أسرتها، قام بتكميم فمها وتوثقيها من يدها ورجليها وخنقها، وتركها عنده فى شقته بالطابق الرابع من العصر حتى آذان الفجر، وبعد ساعات من اختفائها عن المنزل، وبعد الفجر قام بالتخلص منها على بعد 15 مترا من منزله، وتبين من تحريات مباحث أبوكبير برئاسة الرائد محمد فاضل رئيس مباحث المركز، أن المتهم لم يتمكن من التعدى جنسيا على الطفلة، وأنه تخلص منها خشية فضح أمره عند أسرة الطفلة.

>وكشفت التحقيقات أن آخر مشاهدة للطفلة كانت مع المتهم، فتم ضبط المتهم وانهار واعترف بالواقعة وأرشد عن الطفلة، واعترف أمام النيابة العامة بارتكاب الواقعة وتم عمل معاينة تصويرية على الواقعة.



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الطفلة



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القاتل

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