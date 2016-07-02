محمد بن راشد يلبي دعوة إفطار أبناء المرحوم حميد الطاير

لبى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي دعوة أبناء المرحوم حميد الطاير الى مأدبة الإفطار الرمضانية التي أقاموها في مجلس العائلة في منطقة ند الشبا في دبي مساء اليوم تكريما لسموه.

وحضر المأدبة التي أقامها أحمد وعبيد ومطر وطارق وسعيد حميد الطاير سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم وعدد من أعيان البلاد وكبار المسؤولين الذين أعربوا عن سعادتهم بهذه الأمسية الرمضانية التي تترجم عمق التلاحم الوطني بين القيادة والشعب وتتجسد فيها وبأمثالها من المناسبات الإجتماعية كل معاني التكافل الإجتماعي والتواصل الإنساني والعائلي بين مختلف شرائح وفئات وأفراد مجتمعنا العربي المسلم الذي يعتز بقيمه الإجتماعية والإنسانية وعاداتنا وتقاليدنا العربية العريقة التي ورثها الأبناء والأحفاد عن الآباء والأجداد لتبقى محل تقدير وإحترام واعتزاز لدى أجيال دولتنا المتعاقبة بإذن الله وحفاظ قيادتنا الرشيدة على هذا الإرث الإجتماعي والإنساني الراسخ في مجتمعنا الإماراتي.