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محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة مسلم المزروعي

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محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة مسلم المزروعي محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة مسلم المزروعي

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة اليوم واجب العزاء إلى سعادة الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر وإخوانه في وفاة المغفور له والدهم مسلم مكتوم بن هميله المزروعي وذلك خلال زيارته لمجلس العزاء في مدينة ابوظبي.

وقدم العزاء الى جانب سموه .. سمو الشيخ عبدالله بن زايد ال نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وعبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد ..سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم العزاء الى جانب سموه ، محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد ابوظبي .

 

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