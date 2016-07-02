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مكياج العيد بـ 10 مستحضرات جديدة

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السبت 02-07-2016 17:35

بعد هذه الفترة الطويلة من الصوم والانقطاع عن تطبيق المكياج القوي، تحتاجين الآن إلى مستحضرات جديدة للحصول على إطلالة مشرقة مناسبة للعيد. اخترنا لك مجموعة من آخر إصدارات مستحضرات التجميل من أهم العلامات التجارية لتستعيدي جمالك يوم العيد.

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1.استخدمي عطراً صيفياً غنياً برائحة زهرة زنبق الماء المسحورة " لا في أن روز" La vie en rose من "فيكتور أند رولف" Viktor & Rolf
2. إليك هذا الابتكار الجديد من الظلال البرونزي المصنوع ضد الماء " أومبر واتربروف غولدن ساند" Ombre Waterproof Golden Sand من "كلارنس" Clarins
3.لا يكتمل جمال عينيك إذا لم تكن حواجبك محددة بشكل صحيح ودقيق. ننصحك باستخدام " براو تاك شايبينغ باودر" Brow Tech Shaping Powder من "سماتشبوكس" Smashbox
4. كما أنك ستحتاجين إلى هذا المستحضر الجديد الذي يمنحك رسمة حواجب مثالية " برواز سيت" Brows Set من "ماك" Mac
5. أصبح بإمكانك تأسيس بشرتك بلون برونزي قوي يوم العيد " تاهيتي برونز كوليكشن ليكويد" Tahiti Bronze Collection Liquid من "نارس" Nars
6.ابتعدي في أيام الأعياد عن بودرة الوجنتين العادية، ننصحك بتجربة هذا المستحضر الفعال لرفع الوجنتين " بلاش أب كولينغ كولور ستيك" Blush Up Cooling Color Stick من وجوه Wojooh
7. تحتاجين إلى ألوان قوية ومشرقة لسحب عينيك وتكبيرهما. إليك هذه المجموعة المميزة من الظلال " لي 4 أومبر" Les 4 Ombres من "شانيل" Chanel
8. ضعي القليل من هذه الماسكرا الملونة على حواجبك واكتشفي النتيجة " سومبتويوس كنوك أوت" Sumptuous Knockout من "ايستيه لودر" Estee Lauder
9.تألقي بشفاه مشرقة بلون مميز " كيس كيس" Kiss Kiss من "غيرلان" Guerlain
10. هذا المستحضر سيمنحك أظافر لافتة ومطابقة للون ظلال العيون " لو فرني" Le Vernis من "شانيل" Chanel

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سيدتي