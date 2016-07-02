مأكولات تمنع تشقق البشرة

إليك هذه المأكولات البسيطة التي ستبعد عنك حتماً شبح تشققات الجلد:

تناولي البروتينات والدهون الصحيّة، مثل زيت الزيتون والأسماك. تناولي الأطعمة التي تحتوي على الفيتامينات، مثل فيتامين C (الحمضيات والطماطم)، وفيتامين D (منتجات الألبان والسلمون والتونة)، وتناولي الجزر الذي يحتوي على فيتامين أ المفيد جداً للجلد، إضافة إلى فيتامين H الموجود في ثمار الأفوكادو والسّبانخ واللّوز، وأيضاً الأطعمة التي تحتوي على فيتامين B6 مثل (فول الصويا واللحم والبازلاء والبروكلي).