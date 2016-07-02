قيادى بحزب المخلوع صالح: تسلمنا خريطة الطريق الأممية وسنوقعها

كشف عادل الشجاع القيادى البارز فى حزب "المؤتمر الشعبى العام"، الذى يتزعمه الرئيس السابق على عبد الله صالح، أن حزبه تسلم من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد مسودة من خريطة طريق لإنهاء الحرب الجارية فى اليمن.

وقال الشجاع لصحيفة (السياسة) الكويتية اليوم السبت، إن خريطة الطريق الأممية تتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية وتشكيل لجنة عسكرية وأمنية من ضباط يمنيين محايدين، وبمشاركة ضباط من أمريكا وروسيا ومن الكويت وعُمان والجزائر.

وأضاف أن الخريطة تتضمن أيضاً تشكيل لجنة عليا للإعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإنشاء صندوق لإعادة الإعمار برعاية الأمم المتحدة، مؤكداً أن حزبه موافق على خريطة الطريق الأممية وسيوقع عليها عند استئناف المشاورات بين الأطراف اليمنية بالكويت فى الخامس عشر من يوليو.

وأشار إلى أن الحكومة سيكون لها صلاحيات واسعة واللجنة العليا للانتخابات ستعد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال ستة أشهر، ثم تحدد موعد إجرائها، مضيفاً أن "تلك الخريطة طرحت لمزيد من المشاورات ونحن فى المؤتمر موافقون عليها"، مشدداً على أنها لا رجعة عنها وستكون منصفة طالما فيها عودة للإرادة الشعبية.

واعتبر السياسى اليمنى أن أى تراجع أو رفض للخريطة الأممية من قبل أى طرف مشارك فى المشاورات الجارية فى الكويت، سيكون بمثابة انتحار لأنه لا يمكن لأحد أن يكون ضد الإرادة الدولية والمجتمع الدولى، خاصة وأن الخارطة توفر حماية لكل الأطراف.

واتهم عادل الشجاع التحالف العربى بالتصعيد عسكرياً، معتبراً أن ذلك بمثابة انتحار على اعتبار أن التصعيد لم يعد يجدى فى ظل خريطة الطريق التى سلمها ولد الشيخ لجميع الأطراف المشاركة فى المشاورات الجارية فى الكويت.

- مصر تقدم 2736 سلة غذائية مساعدات إنسانية لليمن عبر السعودية