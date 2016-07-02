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ارتفاع حصيلة القتلى فى قصف للنظام السورى على القلمون لـ31 شخصا

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ارتفاع حصيلة القتلى فى قصف للنظام السورى على القلمون لـ31 شخصا ارتفاع حصيلة القتلى فى قصف للنظام السورى على القلمون لـ31 شخصا
أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان بارتفاع حصيلة القتلى جراء قصف قوات النظام السورى على منطقة القلمون بريف دمشق إلى 31 قتيلا، إلى جانب إصابة العشرات بجروح.

ونقل راديو (سوا) الأمريكى اليوم السبت، عن مدير المرصد رامى عبد الرحمن قوله إن سلاح الجو السورى نفذ غارات جوية مكثفة على أهداف فى بلدة "جيرود" التى تبعد نحو 60 كيلومترا إلى الشمال الشرقى من العاصمة دمشق، مشيرا إلى أن الغارات استهدفت مركزا طبيا ومدرسة ومنطقة سكنية.

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش السورى الحر سعيد سيف القلموني، إن الهجوم جاء فى أعقاب اتهام الجيش لفصائل معارضة بإعدام طيار أسر لديها بعد أن سقطت طائرته فى المنطقة أمس.
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