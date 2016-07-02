بالصور.. الكفن ينهى الثأر بين عائلتى عبد العال أحمد والشويحى بأسيوط

تمكنت القيادات الأمنية وأهل الخير ورجال المصالحات، والقيادات الشعبية من إنهاء خصومه ثأرية بين عائلتى عبد العال أحمد بمركز أبنوب، وآل الشويحى التابعين لقرية المطيعة مركز أسيوط.

تم ذلك بحضور اللواء محمد سامى رضوان مساعد مدير الأمن لفرقة الشرق، والعقيد أحمد أبو دومة مفتش فرقة الشرق، وَالعقيد عَبَد الكريم حسين وكيل فرع البحث بالشرق، والمقدم محسن شريت رئيس مباحث مركز شرطة أبنوب، والعميد هانى عويس مأمور مركز شرطة أبنوب، ولفيف من القيادات الأمنية والشعبية، وممثلو لجنة المصالحات بأبنوب، و المئات من أهل العائلتين، وذلك أمام منازل آل " عبد العال أحمد" بأبنوب.

يذكر أن الخصومة الثأرية بدأت بمشاجرة ومقتل أحمد حسن يوسف عبد العال من عائلة "عبد العال أحمد" على يد أشرف عبد الصبور عبد الحافظ من عائلة الشويحى.

وتمكن بعدها رجال المصالحات وأهل الخير، من بينهم الحاج خالد العمدة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة أبنوب وأيمن عيد، والحاج إبراهيم أبوزيد، وتحت إشراف القيادات الأمنية من إتمام الصلح بقبول عائلة "عبد العال أحمد" الكفن رمزاً للعفو، والتسامح من عائلة الشويحى بعد أن حمله مرتكب الواقعة وتقبل والد المجنى عليه الكفن.



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أثناء مراسم الصلح وتقديم الكفن



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مراسم تقديم الكفن



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مأمور مركز شرطة أبنوب يتقدم مراسم تقديم الكفن



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الشيخ حمادة نصار يلقى كلمة أثناء الصلح



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القيادات الأمنية خلال الصلح



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ولى الدم بعد قبوله الكفن



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المئات من أهالى العائلتين داخل سرادق الصلح



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سرادق الصلح بأبنوب