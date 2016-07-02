أحذية "جوزفينا" العصرية لدى "ليفل شوز" في دبي مول

ولدت علامة "جوزفينا" Josefina البرتغالية من مجرد حلمٍ، فقد أطلقت مؤسسة العلامة "فيليبا جوليو" هذا الاسم عليها تيمناً بجدتها "جوزفينا". وقد كان مصدر إلهام "جوليو" الأساسي يتمثل في روح المغامرة ونمط حياتها الشخصية. وقد عادت جوليو - التي تحمل في الأساس شهادة في الهندسة المعمارية- إلى جذورها في فن الرقص لتستلهم منها أفكاراً لابتكار وإبداع تصميمها الأول، ألا وهو حذاء راقصة الباليه من دون كعب، والذي أضفت المصمّمة عليه لمسات مبتكرة وفريدة.

تميزت العلامة منذ إطلاقها بحرفتها العالية وبابداعها، كما بشغفها بالثقافة البرتغالية، لدرجة أن ’جوزفيناز‘ حريصة حتى اليوم على الاحتفاء بتاريخ بلادها العريق في صناعة الأحذية المتميّزة؛ إذ تتم صناعة كل زوج من الأحذية على حدة من قبل حرفيين مفعمين بالعشق والشغف لما يقومون به، علماً أنّه يتم إنتاج كافة المكوّنات يدوياً، بدءاً من الأحذية الرياضية وانتهاءً بالعلب التي توضع فيها، وكل ذلك بأسلوب يعكس ما تكنّه "جوزفينا" Josefina من تفانٍ والتزام تجاه حرفتها.

إلى أن مصادر إلهامها الرئيسية هي مغامراتها الشخصية والمرأة عموماً، حيث تفخر بأن علامتها تتمحور حول كل ما يخصّ النساء متطلعةً إلى شخصيات مثل عارضة الأزياء تويجي التي سطع نجمها في ستينيات القرن الماضي، والنجمة السينمائية جريس كيلي. وتتمتّع الأحذية الرياضية ذات الخطوط الجانبية الثلاثة من "جوزفينا" Josefina- والمزيّنة بإكسسوارات بارزة من الفرو الصناعي- بحضور لافت على صفحات المدوّنات في شتى أنحاء العالم. أمّا أحذية ’لويزا‘ الرياضية المنخفضة عند الكاحل، فيعود الإلهام في تصميمها إلى بطلتي فيلم ’ثيلما آند لويز‘ اللتين تخوضان رحلة تتعرفان فيها على معنى الصداقة الحقّة التي تساعدهما في اكتشاف ذاتيهما الحقيقيتين.

تتوفر تشكيلة "جوزفينا" Josefina حالياً عن طريق الإنترنت على الموقع الإلكتروني: levelshoes.com، ولدى متجر "ليڤيل شوز" Level Shoes في دبي مول.