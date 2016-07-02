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تكريم 31 ضابطًا و 6 أفراد ومجندين بمديرية أمن قنا

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تكريم 31 ضابطًا و 6 أفراد ومجندين بمديرية أمن قنا تكريم 31 ضابطًا و 6 أفراد ومجندين بمديرية أمن قنا
نظم قطاع جنوب الصعيد لوزارة الداخلية حفل تكريم اليوم للضباط والأفراد والمجندين المتميزين، بناءً على قرار وزارة الداخلية.

وأفاد اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، أن وزير الداخلية وافق على تكريم عدد من ضباط وأفراد ومجندين قطاع جنوب الصعيد المتميزين من بينهم (31) ضابطًا و(6) أفراد و(2) مجند وموظف مدنى وعمدة وشيخ بلد بمديرية أمن قنا؛ تحفيزًا لهم ولأقرانهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء والتفانى فى العمل للنهوض بالأداء الأمنى المطلوب، تحقيقًا للمستهدف باكتمال أداء المنظومة الأمنية.

وعقد الحفل بقاعة المؤتمرات بمحافظة الأقصر، بحضور الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، واللواء شريف عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد نائبًا عن الوزير فى تسليم الشهادات للمكرمين، واللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، واللواء عصام الحملى مدير أمن الأقصر.
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