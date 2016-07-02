"جنح العامرية" تقرر إخلاء سبيل 17 من مشجعى الأهلى فى اتهامهم بالشغب

>أخلى المستشار أحمد حماد رئيس محكمة جنح العامرية ثان، سبيل 12 متهما من مشجعى الفريق الأول لنادى الأهلى بكفالة 20 ألف لكل منهم، بعد اتهامهم بأعمال الشغب وإتلاف الممتلكات العامة.>كما قررت المحكمة إخلاء سبيل 5 مشجعين آخرين بضمان محل إقامتهم، بعد اتهامهم بحيازة شماريخ وألعاب نارية، واستأنفت النيابة العامة وتحددت جلسة بجنح مستأنف المنشية.>كانت قوات الأمن ألقت القبض على 12 من مشجعى النادى الأهلى على ذمة قضيتين أثناء تواجدهم أمام استاد الجيش ببرج العرب، عقب انتهاء مباراة كرة القدم بين فريقه وفريق آسيك مينوزا الإيفوارى، لاتهامهم بأحداث الشغب وإتلاف الممتلكات العامة.>كما ألقت القوات القبض على 5 آخرين لحيازتهم ألعابا نارية وشماريخ، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

http://m.youm7.com/story/2016/6/29/إخلاء_سبيل_37_من_مشجعى_الأهلى_بكفالة_1000_جنيه/2781857

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