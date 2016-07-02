أخبار عاجلة

«أجايي» يعود لقائمة الأهلي أمام الاتحاد السكندري -
مران الأهلي| فقرة ترفيهية و«عبدالحفيظ» يشارك في تدريب الحراس -
الأخبار - تشييع جنازة العميد نجوى الجيار التى إستشهدت أمس فى حادث تفجير بالكنيسة المرقسية -
إسكان النواب" تستدعي ٤ وزراء لحل أزمة "الأحوزة العمرانية" -
بالصور.. كيف يتم التقاط الصور الاحترافية؟ -
بالصور.. مواطنو البحيرة يتبرعون بالدم لمصابي تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. جنازة العميد "نجوى" تتحول لمظاهرة حاشدة.. والنساء تودعها بالزغاريد -
بالصور.. محافظ بني سويف يعزي مطران ببا في ضحايا كنيستي مارجرجس والمرقسية -
الأخبار - من أمام مجلس النواب تفاصيل تأجيل إجتماع وزيري العدل والداخلية مع مجلس النواب -
''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

السيسي يوافق على مقترح داليا خورشيد بإنشاء مجلس أعلى للاستثمار برئاسته

Google+ Print
السيسي يوافق على مقترح داليا خورشيد بإنشاء مجلس أعلى للاستثمار برئاسته السيسي يوافق على مقترح داليا خورشيد بإنشاء مجلس أعلى للاستثمار برئاسته
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، السبت، بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وداليا خورشيد وزيرة الاستثمار.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن وزيرة الاستثمار طرحت خلال الاجتماع اقتراحاً بإنشاء مجلس أعلى للاستثمار برئاسة الرئيس للإشراف على السياسات الاستثمارية للدولة فى جميع القطاعات والمحافظات، وقد وافق الرئيس على إنشاء المجلس، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.


>- مصادر: السيسى يلتقى الرموز الرياضية بالأوبرا.. غدا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
المشاركون في ندوة الأوقاف يؤيدون "قرارات السيسي" لمكافحة الإرهاب والتطرف

المشاركون في ندوة الأوقاف يؤيدون "قرارات السيسي" لمكافحة الإرهاب والتطرف

وفد الكونجرس الأمريكي يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

وفد الكونجرس الأمريكي يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

رئيس أذربيجان يعزي السيسي في تفجير الكنيستين

رئيس أذربيجان يعزي السيسي في تفجير الكنيستين

رئيس أذربيجان يعزي السيسي: لا بد من مكافحة أشد للإرهاب

رئيس أذربيجان يعزي السيسي: لا بد من مكافحة أشد للإرهاب