السيسي يوافق على مقترح داليا خورشيد بإنشاء مجلس أعلى للاستثمار برئاسته

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، السبت، بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وداليا خورشيد وزيرة الاستثمار.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن وزيرة الاستثمار طرحت خلال الاجتماع اقتراحاً بإنشاء مجلس أعلى للاستثمار برئاسة الرئيس للإشراف على السياسات الاستثمارية للدولة فى جميع القطاعات والمحافظات، وقد وافق الرئيس على إنشاء المجلس، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.

- مصادر: السيسى يلتقى الرموز الرياضية بالأوبرا.. غدا