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ضبط إخوانى مطلوب فى 16 قضية بالفيوم

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ضبط إخوانى مطلوب فى 16 قضية بالفيوم ضبط إخوانى مطلوب فى 16 قضية بالفيوم
تمكنت مباحث مركز شرطة طامية بمحافظة الفيوم، اليوم السبت، من ضبط شاب حاصل على دبلوم، من قرية دار السلام، بمركز طامية، مطلوب ضبطه وإحضاره فى 16 قضية تظاهر، ومحكوم عليه فى قضيتين أخرتين.

كان اللواء ناصر العبد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة طامية، بتمكن ضباط وحدة مباحث المركز، من ضبط المتهم (ربيع.ح.م-30 سنة)، حاصل على دبلوم، ومقيم بقرية دار السلام، بمركز طامية، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى 16 قضية تظاهر بدون تصريح.

وتبين أن المتهم، محكوم عليه فى قضيتى تظاهر أخرتين، الأولى قضية تظاهر برقم 17607 لسنة 2014م، غيابى، وصدر الحكم ضده بالغرامة 30 ألف جنيه، وكفالة، وفى الثانية رقم 9917 لسنة 2015 م، جنح مركز طامية "حضورى"، بغرامة 50 ألف جنيه.
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