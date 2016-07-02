فوكس نيوز: 3 أطعمة مذهلة تحمى من أضرار أشعة الشمس

فجر موقع "فوكس نيوز" الإخبارى قنبلة من العيار الثقيل، حيث كشف عن مجموعة من الأطعمة الشائعة التى توفر بعض الحماية للبشرة من أشعة الشمس الضارة التى قد تسبب تلفا للجلد.

وأوضح التقرير أن “SPF” هو عامل وقائى من الشمس الذى يوجد فى الكريمات الواقية من الشمس، ويمكن أن تنتجه بعض الأطعمة التى تحتوى على المركبات المضادة للأكسدة فى الجسم داخل أنسجة الخلايا.

لذلك دعونا ننظر فى بعض الأطعمة الوقائية التى تحمى من أشعة الشمس، وتشمل:

الفلفل الملون

الطماطم الحمراء الناضجة

البطيخ

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>•الفلفل الأحمر والأصفر والبرتقالى يتميز بالجمال والطعم الحلو بسبب الأصباغ الطبيعية التى تسمى "الكاروتينويدات" وهذه المواد المضادة للأكسدة تتحويل إلى فيتامين (أ) فى الجسم، وتساعد على حماية خلايا الجلد.>•الليكوبين الطبيعى يعطى اللون الأحمر المميز للطماطم الناضجة وهو من المواد المضادة للأكسدة هو معروف جيدا أنه يوفر الحماية لغدة البروستاتا، مما يساعد على تخفيف حالات تضخم البروستاتا الحميد، ولكن مثل المركبات المضادة للأكسدة الأخرى فى الأطعمة، حيث يحمى خلايا الجلد من أضرار التعرض لأشعة الشمس.>•يحتوى البطيخ أيضاً على "الليكوبين" الذى يعطيه اللون الأحمر، والذى يعمل على حماية البشرة من التعرض لأشعة الشمس كما أنه يساعد على ترطيب الجسم.

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