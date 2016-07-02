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بالصور..مفاجأة طبية.. وضع مشبك غسيل بالأذن يكافح التوتر ويخفف الآلام

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بالصور..مفاجأة طبية.. وضع مشبك غسيل بالأذن يكافح التوتر ويخفف الآلام بالصور..مفاجأة طبية.. وضع مشبك غسيل بالأذن يكافح التوتر ويخفف الآلام
قال خبراء إن وضع مشبك غسيل بأحد الأذنين، يهدئ الصداع، ويكافح التوتر ومشاكل البطن وآلام الظهر.

تأتى هذه الخطوة البسيطة لتقدم وعودا بالاسترخاء الكامل فى 15 دقيقة فقط باستخدام تقنية الضغط على الأذنين، وفقا لما ذكره مجموعة من الخبراء لصحيفة "الديلى ميل" البريطانية .

ويعزو الخبراء السبب فى ذلك إلى أن الأذن بها مجموعة من النقاط العصبية التى تتصل بنقاط مماثلة موجودة بالقدمين واليدين والرأس وباقى أعضاء الجسد.

ويقول الخبراء إنه بلمس الأذن فإن ذلك يلمس خطا مباشرا إلى الأعضاء الداخلية - وبتطبيق ذلك التمرين سيؤثر على المزاج ويقاوم الألم، ويقلل حدة الصداع وضغط الجيوب الأنفية، كما يساهم فى المساعدة فى التخلص من الإدمان.

وقال فيليب ماثون - خبير وممارس عام لتلك التقنيات - " بالتأكيد هذا شىء يمكن للناس تجربته فى المنزل، فأينما يوجد الناس توجد الضغوط فى كل مكان، إنها منطقة معينة فى الأذن يمكن الوصول من خلالها بسهولة إلى الاسترخاء".

وأضاف: "هناك نقطة "لا إرادية" مماثلة على القدمين، ولكن الناس فى كثير من الأحيان لا يمكنهم الوصول إلى أعمق نقطة فى كعوب أرجلهم، ولكن تدليك نقطة الاسترخاء على آذانهم شىء يمكن القيام به على مدار اليوم".

وضع-مشبك-غسيل-بالأذن-يكافح-التوتر-ويخفف-الآلام--(1)
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خريطة تظهر المناطق المخففة للألم فى الأذن

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أماكن وضع مشبك الغسيل فى الأذن

وضع-مشبك-غسيل-بالأذن-يكافح-التوتر-ويخفف-الآلام--(3)
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موضع تخفيف الألم فى الأكتاف

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موضع تخفيف الألم فى الأعضاء الداخلية

وضع-مشبك-غسيل-بالأذن-يكافح-التوتر-ويخفف-الآلام--(5)
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موضع تخفيف الألم فى المفاصل

وضع-مشبك-غسيل-بالأذن-يكافح-التوتر-ويخفف-الآلام--(6)
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موضع تخفيف الألم فى الجيوب الأنفية

وضع-مشبك-غسيل-بالأذن-يكافح-التوتر-ويخفف-الآلام--(7)
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موضع تخفيف الألم فى الجهاز الهضمى

وضع-مشبك-غسيل-بالأذن-يكافح-التوتر-ويخفف-الآلام--(8)
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موضع تخفيف الألم فى الرأس

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