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10 أسماء بنات تقليدية وغير تقليدية للعيد

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السبت 02-07-2016 10:46

10 أسماء تقليدية
هلا: استعمال شعبي لكلمة الترحيب
مسرة: الفرح والبهجة والسرور والانشراح
مرح: معناه فرح ونشاط وسرور
تهاني: جمع تهنئة، إبلاغ الفرح والسرور والمباركة بالفرح ضدالتعزية
بشرى: الخبر السار
بشائر: جمع بَشارة وبِشارة فرح وخبر صادق وحسن وجمال
بسمة: معناه ابتسامة، انفراج الشفاه عن ضحك بلا صوت والباسمة ذات الوجه المبتسم
باسمة: ضاحكة في هدوء أي أقل الضحك وأحسنه، صاحبة الابتسامة ودائمة الابتسام
إسعاد: معناه سبب للسعادة
أماني:جمع أمنيةومعناه أمنيات آمال رغبات
10 أسماء غير تقليدية:
تالين: منتهى الحلا

ترانيم: أنشودة

ليان: (ليانة) الرغد والرفاه ونعمة العيش، الليونة والسهولة والنعومة.

رنيم: الطرب والغناء الجميل، الصوت الجميل، التلاوة الحسنة، والتغريد.

منة (منة الله): عطاء من الله.

ريتال:المرتلة في القرآن.

إران: النشاط والمرح.

مادلين: حلوى وفاكهة صيفية

ميار: وجه الخير

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سيدتي