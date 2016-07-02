10 أسماء بنات تقليدية وغير تقليدية للعيد
السبت 02-07-2016 10:46
10 أسماء تقليدية
هلا: استعمال شعبي لكلمة الترحيب
مسرة: الفرح والبهجة والسرور والانشراح
مرح: معناه فرح ونشاط وسرور
تهاني: جمع تهنئة، إبلاغ الفرح والسرور والمباركة بالفرح ضدالتعزية
بشرى: الخبر السار
بشائر: جمع بَشارة وبِشارة فرح وخبر صادق وحسن وجمال
بسمة: معناه ابتسامة، انفراج الشفاه عن ضحك بلا صوت والباسمة ذات الوجه المبتسم
باسمة: ضاحكة في هدوء أي أقل الضحك وأحسنه، صاحبة الابتسامة ودائمة الابتسام
إسعاد: معناه سبب للسعادة
أماني:جمع أمنيةومعناه أمنيات آمال رغبات
10 أسماء غير تقليدية:
تالين: منتهى الحلا
ترانيم: أنشودة
ليان: (ليانة) الرغد والرفاه ونعمة العيش، الليونة والسهولة والنعومة.
رنيم: الطرب والغناء الجميل، الصوت الجميل، التلاوة الحسنة، والتغريد.
منة (منة الله): عطاء من الله.
ريتال:المرتلة في القرآن.
إران: النشاط والمرح.
مادلين: حلوى وفاكهة صيفية
ميار: وجه الخير