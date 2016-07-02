10 أسماء بنات تقليدية وغير تقليدية للعيد

10 أسماء تقليدية

هلا: استعمال شعبي لكلمة الترحيب

مسرة: الفرح والبهجة والسرور والانشراح

مرح: معناه فرح ونشاط وسرور

تهاني: جمع تهنئة، إبلاغ الفرح والسرور والمباركة بالفرح ضدالتعزية

بشرى: الخبر السار

بشائر: جمع بَشارة وبِشارة فرح وخبر صادق وحسن وجمال

بسمة: معناه ابتسامة، انفراج الشفاه عن ضحك بلا صوت والباسمة ذات الوجه المبتسم

باسمة: ضاحكة في هدوء أي أقل الضحك وأحسنه، صاحبة الابتسامة ودائمة الابتسام

إسعاد: معناه سبب للسعادة

أماني:جمع أمنيةومعناه أمنيات آمال رغبات

10 أسماء غير تقليدية:

تالين: منتهى الحلا

ترانيم: أنشودة

ليان: (ليانة) الرغد والرفاه ونعمة العيش، الليونة والسهولة والنعومة.

رنيم: الطرب والغناء الجميل، الصوت الجميل، التلاوة الحسنة، والتغريد.

منة (منة الله): عطاء من الله.

ريتال:المرتلة في القرآن.

إران: النشاط والمرح.

مادلين: حلوى وفاكهة صيفية

ميار: وجه الخير