حى وسط الإسكندرية يشن حملة إزالة لعقار 15 طابقا بمحرم بك

شن حى وسط الإسكندرية، تحت إشراف المهندس على مرسى رئيس حى وسط، حملة إزالة وبدون تواجد شرطى، حيث قام حى وسط اليوم السبت، حملة إزالة بقسم محرم بك، وتم خلالها تسليم مقاول الإزالة الوحدات المخالفة بالعقار رقم 53 شارع الإسكندرانى أمام مركز شباب الحرية والصادر له ترخيص ببناء بدروم وأرضى وميزانين وأربع إدوار وجزء خدمات بالسطح إلا أنه خالف الترخيص حتى وصل للدور الخامس عشر وتم تسليم المقاول الوحدات من الجزء الزائد عن الخدمات بالخامس حتى الدور الخامس عشر.

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية بتجميل وإعادة تخطيط منطقة مدخل مساكن قناة السويس عند منزل كوبرى محرم بك وبالتنسيق مع ادارة المرور ومديرية الطرق بالإسكندرية.

كما قام حى وسط اليوم بإعادة الوضع إلى ما كان عليه وغلق أحد الفتحات المؤدية لمنطقة المساكن وإعادة الشكل الجمالى لهذه المنطقة.

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