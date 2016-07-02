وصول 52 ألفًا و900 طن حديد خام لميناء الأدبية بالسويس

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء الأدبية بالسويس استقبل السفينة INCE KEREBENIZ وعلى متنها 52 ألفًا و900 طن حديد خام قادمة من عمان، والسفينة MATSUESKA وعلى متنها 512 طن معدات وطرود محطات الكهرباء قادمة من الإمارات والسفينة ORIENTEL LOTUS وعلى متنها 800 طن كيماويات قادمة من الهند .

وأضاف ملاك يوسف، يشهد ميناء سفاجا زيادة فى أعداد العمالة المصرية بدول الخليج القادمة لقضاء أجازة الأعياد، وتم رفع درجة الاستعداد بالميناء، حيث شهد الميناء اليوم استقبال العبارة أمانة وعلى متنها 1978 راكبًا و352 سيارة، والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 63 شاحنة و88 سيارة و90 راكبا، والسفينة تى شى وعلى متنها 40 شاحنة و11 راكبًا .

وفى السياق نفسه، شهد ميناء الغردقة استقبال العبارة القاهرة وعلى متنها 618 راكبًا من العمالة المصرية بدول الخليج و147 سيارة قادمة من ميناء ضبا السعودى.

وأكد ملاك، أن ميناء نويبع اليوم استقبل العبارة ايلة وعلى متنها 950 راكبًا و110 سيارة، والعبارة برنسيسة وعلى متنها 327 راكبًا و49 سيارة والسفينة بريدج وعلى متنها 18 برادًا و14 تريلا و76 سيارة منها 36 سيارة تصدير، كما تغادر السفينة بريدج وعلى متنها 19 برادًا و8 تريلات و250 طرد سمك.

- 8 الآف طن بضائع عامة تغادر ميناء الأدبية

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