السماح بدخول سيارات الدفع الرباعى لميناء نويبع

فى إطار حرص الدولة على مصلحة المصريين العاملين بدول الخليج القادمين لقضاء إجازة الأعياد، والأشقاء القادمين للسياحة وقضاء إجازة الأعياد بالبلاد، تم موافقة كافة الأجهزة والإدارات المختصة على التصريح لسيارات الدفع الرباعى القادمة من ميناء العقبة بصحبة مالكيها بالدخول لميناء نويبع والسير داخل محافظة جنوب سيناء.

وأكد ملاك يوسف، المتحدث الرسمى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم عقد اجتماع بمحافظة جنوب سيناء وكافة الجهات المسئولة والعاملة بميناء نويبع، وتم الاتفاق على تنفيذ القرار الخاص باستقبال سيارات الدفع الرباعى بصحبة مالكها.

وشدد اللواء مهندس هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على كافة الجهات العاملة بالميناء بسرعة إنهاء الإجراءات والتصاريح اللازمة لمنع تكدس الركاب داخل الميناء، واتخاذ ما يلزم نحو تقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لخدمة الراكب .

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