بالصور.. "سيناء الخير" مجموعة شبابية تطرق أبواب المحتاجين وتمدهم بالمساعدات

بدأ عشرات من الشباب فى مدينة العريش، حملة طرق أبواب وإهداء مساعدات ومعونات للأسر الأكثر فقرا فى أحياء جنوب العريش، هؤلاء الشباب مجموعة تطوعية تابعة لمركز شباب 6 أكتوبر بالعريش، أطلقوا على أنفسهم اسم "سيناء الخير"، ونجحوا فى إدخال السعادة فى منازل أسر تحتاج لمن يمد لها العون فى أحياء مدينة العريش الفقيرة.

"رحاب السيد" و"ولاء سليم" من مؤسسى الحملة، قالا إن حملتهم انطلقت فى العشر الأواخر من رمضان وتستهدف توصيل احتياجات هامة لأسر محتاجة من البسطاء فى أحياء العريش، واستهلت الحملة عملها فى حى الصفا الواقع جنوب مدينة العريش، وأن المساعدات يحصلون عليها بجهود شخصية وجمع تبرعات من المقتدرين، ويقومون بشراء الاحتياجات وتغليفها وإعادة توزيعها فى أكياس بشكل فاخر.

واوضحن أن فكرة تجمع الخير انطلقت العام الماضى بعد إفطار جماعى للمجموعة، وقرروا أن يجمعوا مساعدات، ويقومون بتوصيلها للمحتاجين فى مناطقهم، ونجحوا فى الوصول لقرابة 50 أسرة، وبعد نجاح الفكرة ووجود تأييد ودعم لها تم التوسع فيها هذا العام، بعد أن شارك فيها شباب من مختلف الأعمار ومن مناطق وسط العريش وحى الصفا والمساعيد.

وقال "أحمد حسن"، و"نور درغام" من أعضاء الفريق، إن عددهم هذا العام وصل لنحو 40 شابا وفتاة من المراحل الثانوية والجامعية، وجمعهم حب الخير وتعرفوا على النشاط للمجموعة بمركز شباب 6 أكتوبر عن طريق الإنترنت، وقرروا أن يكون جميعهم شركاء فى هذا العمل الخيرى، وأنهم خلال جولاتهم لمسوا كيف يسعد الناس بهذه المساعدات وهى بسيطة.

وأشاروا إلى أن تجمعهم يتم فى مركز الشباب بعد أن يحضروا المساعدات التى يجمعونها من الأهالى أو يشترونها من السوق ثم يعاد تجهيزها بشكل مناسب، وأنهم يعرفون احتياج كل أسرة، ووفقا لذلك يتم التسليم، ويراعى حفظ خصوصية كل أسرة بما لايخدش كرامتهم، خصوصا أن كثيرا من الأسر بحاجة للمساعدات، لكنهم لايظهرون ذلك ولا يذهبون لنقاط توزيع المساعدات الخاصة بالجمعيات الأهلية.

وبدوره قال "عمار شلبى" مسئول العلاقات العامة فى المجموعة، إنهم يلقون دعم ومؤازرة من مركز شباب 6 أكتوبر بالعريش، وأن مجموعتهم تتبع المركز وهو مكان التقائهم وتجميع الحاجيات التى يحصلون عليها من المتبرعين.

وأشار إلى أن بداية الفكرة تم الإنفاق عليها من المصروف الشخصى للمجموعة، وحاليا بعد توسع نشاطهم اختاروا أن يكثفوا النشاط طوال الأيام الباقية من شهر رمضان بتجميع مساعدات يحتاجها المعوزون وطرق أبوابهم وتسليمها لهم، وبسبب هذا النشاط سعدت أسر كثيرة.

وأضاف شلبى أن صغر سنهم وتواضع إمكانياتهم لم تحول دون مشاركتهم فى أعمال الخير فى رمضان، وأن يستفيدوا من معرفتهم للمعوزين من بينهم فى حث أصدقائهم على التعاون فى تقديم مايفيد هؤلاء المحتاجين، كما قدموا نموذج للمجتمع مفاده أن شباب سيناء يصنع وسط كل المعاناة التى يعيشها نموذج للتكافل الاجتماعى.

وأشاد "شلبى" بالدعم والمؤازرة والمتابعة لهذا النشاط من إدارة مركز شباب 6 أكتوبر وسط مدينة العريش، والذى يشجع هؤلاء الشباب ويعطيهم الثقة لمضاعفة جهدهم، كما تطوع أهل الخير فى توفير سيارة تنقل هذه المساعدات، إضافة لجهود متبرعين، وجمعيات أهلية منحتهم كراتين رمضان ليوزعونها ضمن نشاطهم.

وذكر أن ما يأملونة هو أن يصلوا بنهاية شهر رمضان لكل منزل وأسرة تحتاج لهم فى رمضان، وأنهم يعملون منذ يومين فى منطقة الصفا التى بها أعداد كبيرة من الأسر بحاجة للمساعدات، فهو أفقر أحياء العريش.



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الشباب أثناء عملهم فى أحد الاحياء الفقيرة



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جانب من مجموعة سيناء الخير



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جمع المساعدات لإعادة توزيعها على المحتاجين



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جانب من حلويات يعدون لتوزيعها

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