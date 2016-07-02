"إنقاذ مرضى الصعيد" تهدى أجهزة عناية مركزة لمستشفى صحة المرأة بـ80 ألف جنيه

أهدت جمعية إنقاذ مرضى صعيد مصر بجامعة أسيوط، مستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط، جهازين مونيتورز "شاشتى عرض لمراقبة الوظائف الحيوية للمريض".

تم ذلك بحضور الدكتور محمد عبد اللطيف نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسن صلاح نائب رئيس الجامعة سابقاً ورئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتور ثابت عبد المنعم مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية، والدكتور إيهاب النشار رئيس قسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب ومدير المستشفى، والدكتور زين زارع رئيس وحدة العناية المركزة بالمستشفى.

وقال دكتور حسن صلاح إن الزيارة تهدف إلى تسليم جهازين مونيتورز إهداءً من الجمعية إلى مستشفى صحة المرأة، والتى تبلغ قيمتهما الإجمالية نحو 80 ألف جنيه، والمقدمة كتبرع من أهل الخير من القادرين، مضيفاً أن الجهازين تم تخصيصهما لوحدة العناية المركزة بالمستشفى، والتى تقدم أعلى مستوى من العناية الفائقة على مستوى صعيد مصر، بطاقة استيعابية تبلغ 12 سريرا، تعانى حالياً من عدم تفعيل 6 أسرَّة منها بسبب نقص أجهزة المونيتورز، وهو ما اهتمت به الجمعية بتوفير اثنين منهما، ما يمثل فرصا إضافية لإنقاذ حياة مئات المرضى سنوياً، كما تقوم إدارة المستشفى حالياً بتدبير توفير عدد من الأجهزة الإضافية للمساهمة فى دعم العناية وقيامها بأداء عملها على النحو الأمثل.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة على ما تقوم به مستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط من دور رائد ومتميز فى هذا التخصص، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة، والدكتور طارق الجمال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والقائم بعمل عميد كلية الطب، حيث تستقبل المستشفى سنويا 40% من إجمالى الحالات التى تواجه صعوبات جراحية أو طبية، سواء من محافظة أسيوط أو المحافظات المجاورة، وذلك طبقا للإحصائيات الرسمية الصادرة من وزراة الصحة، كما تضم بنك دم من أفضل البنوك على مستوى المستشفيات الجامعية، يعتمد على تبرع فورى للدم من أحد أفراد عائلة المريضة فور استقبالها.

وأضاف دكتور ثابت عبد المنعم نائب رئيس مجلس الإدارة أن تلك الأجهزة تأتى فى إطار ما يهدف إليه عمل الجمعية بدعم مستشفيات جامعة أسيوط، من أى بنك فى مصر، وتلبية احتياجات المستشفى بأجهزة ومعدات تتجاوز نصف مليون جنيه، وذلك من خلال تبرعات أهل الخير والقادرين من أى بنك فى مصر على حساب بنكى رقم 364/ 1/30000 ببنك مصر فرع جامعة أسيوط.



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أثناء تركيب شاشتى المونيتور



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جانب من زيارة جمعية إنقاذ مرضى صعيد مصر للمستشفى



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شرح للأجهزة المتبرع بها



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الدكتور حسن صلاح يتابع تركيب الشاشتين



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الدكتور محمد عبد اللطيف برفقة مجلس إدارة الجمعية



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مستشفى صحة المرأة بأسيوط

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