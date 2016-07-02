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«بلاك بيري» تتجه لتصنيع 3 هواتف جديدة بنظام «آندرويد»

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«بلاك بيري» تتجه لتصنيع 3 هواتف جديدة بنظام «آندرويد» «بلاك بيري» تتجه لتصنيع 3 هواتف جديدة بنظام «آندرويد»

شعار بلاك بيري

تعمل شركة بلاك بيري على تصنيع 3 هواتف ذكية جديدة تعمل بنظام التشغيل آندرويد خلال العام المقبل، وذلك وفقاً لتقرير جديد نشره موقع “venturebeat” التقني.

ويأتي ذلك على الرغم من الأرقام المُنخفضة التي أظهرتها تقارير مبيعات هاتفها الأول العامل بنظام آندرويد، إذ أشار المصدر المُطلع على خطط الشركة إلى نية الشركة الكندية المُصنعة للهواتف الذكية طرح هاتف واحد كل ربع من الأرباع الثلاثة المقبلة.

وتحمل الهواتف الأسماء الرمزية “نيون Neon، وأرغون Argon، وميركوري Mercury”، وتستهدف الهواتف الثلاثة مجموعة من العوامل المختلفة مثل الشكل والتصميم والسعر.

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