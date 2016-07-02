سقوط عاطلين بحوزتهما 5 لفافات بانجو قبل ترويجها على المتعاطين بالمنوفية

تمكن الملازم أول أحمد متولى، الضابط بإدارة تأمين الطرق "المعين خدمة رئاسة القطاع الرابع " بدائرة مركز شرطة قويسنا، تحت إشراف اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، والعميد ياسر زهنى مدير المباحث الجنائية، من ضبط كل "من م. ز . ع" 33 عاماً بدون عمل، و"ش . ف . م . ع" 32 عاما بدون عمل ويقيمان بالسنطة غربية، وبحوزتهما 5 لفافات بانجو، ومبلغ مالى 90 جنيها، حال استقلالهما "توك توك " قبل ترويجها على المتعاطين، تم تحرير عن الواقعة المحضر رقم 15109 جنح قويسنا لسنة 2016وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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