حوار في الجول – لارسون مصر يتحدث عن ترك النيابة من أجل الكرة.. تجربة الأهلي وجوزيه

عبد الحميد حسن أو ميدو لاعب إنبي والأهلي والاتحاد السكندري السابق الذي يعد واحدا من أشهر صفقات الفريق الأحمر خلال السنوات الأخيرة نظرا لكبر سنه عندما انضم.

عبد الحميد حسن انضم للأهلي مطلع عام 2007 عندما كان عمره 34 عاما ليطلق عليه البرتغالي مانويل جوزيه لقب هنريك لارسون الكرة المصرية تيمنا بالمهاجم السويدي الشهير الذي انضم لبرشلونة في عمر الـ33.

FilGoal.com أجرى حوارا مع لارسون مصر عبد الحميد حسن وكل ما يلي جاء على لسانه:

جوزيه ولارسون

"علاقتي بمانويل جوزيه مازالت مستمرة حتى الآن وأتواصل معه بشكل مباشر، أنا سعيد للغاية بلقب لارسون الكرة المصرية الذي أطلقه علي وهو راهن علي بشدة".

"في الحقيقة خطوة الأهلي لم أكن أحلم بها، كنت في طريقي من إنبي للإسماعيلي وجوزيه تعجب وقتها من استغناء الفريق البترولي عن خدماتي".

"عندما انتقلت للأهلي اجتمع باللاعبين أمامي في أول يوم وقال لهم الآن أصبح لدينا أبو تريكة جديد، تجربتي كانت مميزة رغم قصرها والأهلي لم يتركني بل أنا من طلبت الرحيل بعد عودتي من الإصابة والجلوس على مقاعد البدلاء وتنازلت عن مليون ونصف من مستحقاتي لأنتقل إلى الاتحاد وإثبات نفسي".

"جوزيه كان مدربا مميزا للغاية فنيا وكان ما يميزه شخصيته القوية ولم يكن يسمح بالتراخي مثلما يحدث حاليا.. أوضاع الأهلي حاليا صعبة للغاية ولا يعقل أن يحدث ذلك".

"بمجرد الانتهاء من أي بطولة أو مباراة بالفوز كان يفصل بينها وبين المباراة التالية ولم يكن يسمح للاعبين بفقدان تركيزهم بفضل شخصيته الصارمة التي أجبرت اللاعبين على ذلك من تلقاء أنفسهم".

متعب

"الفارق بيني وبين متعب أن مسيرتي بدأت في عمر الـ26 بسبب رفض والدي أن أترك العمل بالنيابة من أجل كرة القدم، لم يتهم استهلاكي كما حدث مع متعب الذي يشارك منذ أن كان يافعا".

"متعب تعود أن يلعب بأريحية في السابق لكن الأمور تغيرت الآن وأصبحت صعبة للغاية عليه".