أخبار عاجلة

«هيونداي» تطرح «أزيرا» الجديدة في الشرق الأوسط -
«أجايي» يعود لقائمة الأهلي أمام الاتحاد السكندري -
مران الأهلي| فقرة ترفيهية و«عبدالحفيظ» يشارك في تدريب الحراس -
الأخبار - تشييع جنازة العميد نجوى الجيار التى إستشهدت أمس فى حادث تفجير بالكنيسة المرقسية -
إسكان النواب" تستدعي ٤ وزراء لحل أزمة "الأحوزة العمرانية" -
بالصور.. كيف يتم التقاط الصور الاحترافية؟ -
بالصور.. مواطنو البحيرة يتبرعون بالدم لمصابي تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. جنازة العميد "نجوى" تتحول لمظاهرة حاشدة.. والنساء تودعها بالزغاريد -
بالصور.. محافظ بني سويف يعزي مطران ببا في ضحايا كنيستي مارجرجس والمرقسية -
الأخبار - من أمام مجلس النواب تفاصيل تأجيل إجتماع وزيري العدل والداخلية مع مجلس النواب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

حوار في الجول – لارسون مصر يتحدث عن ترك النيابة من أجل الكرة.. تجربة الأهلي وجوزيه

Google+ Print
حوار في الجول – لارسون مصر يتحدث عن ترك النيابة من أجل الكرة.. تجربة الأهلي وجوزيه حوار في الجول – لارسون مصر يتحدث عن ترك النيابة من أجل الكرة.. تجربة الأهلي وجوزيه

عبد الحميد حسن أو ميدو لاعب إنبي والأهلي والاتحاد السكندري السابق الذي يعد واحدا من أشهر صفقات الفريق الأحمر خلال السنوات الأخيرة نظرا لكبر سنه عندما انضم.

عبد الحميد حسن انضم للأهلي مطلع عام 2007 عندما كان عمره 34 عاما ليطلق عليه البرتغالي مانويل جوزيه لقب هنريك لارسون الكرة المصرية تيمنا بالمهاجم السويدي الشهير الذي انضم لبرشلونة في عمر الـ33.

FilGoal.com أجرى حوارا مع لارسون عبد الحميد حسن وكل ما يلي جاء على لسانه:

جوزيه ولارسون

"علاقتي بمانويل جوزيه مازالت مستمرة حتى الآن وأتواصل معه بشكل مباشر، أنا سعيد للغاية بلقب لارسون الكرة المصرية الذي أطلقه علي وهو راهن علي بشدة".

"في الحقيقة خطوة الأهلي لم أكن أحلم بها، كنت في طريقي من إنبي للإسماعيلي وجوزيه تعجب وقتها من استغناء الفريق البترولي عن خدماتي".

"عندما انتقلت للأهلي اجتمع باللاعبين أمامي في أول يوم وقال لهم الآن أصبح لدينا أبو تريكة جديد، تجربتي كانت مميزة رغم قصرها والأهلي لم يتركني بل أنا من طلبت الرحيل بعد عودتي من الإصابة والجلوس على مقاعد البدلاء وتنازلت عن مليون ونصف من مستحقاتي لأنتقل إلى الاتحاد وإثبات نفسي".

"جوزيه كان مدربا مميزا للغاية فنيا وكان ما يميزه شخصيته القوية ولم يكن يسمح بالتراخي مثلما يحدث حاليا.. أوضاع الأهلي حاليا صعبة للغاية ولا يعقل أن يحدث ذلك".

"بمجرد الانتهاء من أي بطولة أو مباراة بالفوز كان يفصل بينها وبين المباراة التالية ولم يكن يسمح للاعبين بفقدان تركيزهم بفضل شخصيته الصارمة التي أجبرت اللاعبين على ذلك من تلقاء أنفسهم".

متعب

"الفارق بيني وبين متعب أن مسيرتي بدأت في عمر الـ26 بسبب رفض والدي أن أترك العمل بالنيابة من أجل كرة القدم، لم يتهم استهلاكي كما حدث مع متعب الذي يشارك منذ أن كان يافعا".

"متعب تعود أن يلعب بأريحية في السابق لكن الأمور تغيرت الآن وأصبحت صعبة للغاية عليه".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم