اتحاد الكرة لـ في الجول: نبحث عن بديل لإسبانيا في وديتنا المقبلة

كشف إيهاب لهيطة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصر ومدير المنتخب الوطني لـ FilGoal.com عن بحث الاتحاد عة عرض لمواجهة أحد المنتخبات الإفريقية في فترة التوقف الدولي المقبلة.

وأكد لهيطة أن اتحاد الكرة تلقى خطابا من وزارة الخارجية المصرية يفيد بأن سفير مصر في إسبانيا يعرض تنظيم مباراة ودية بين منتخبي مصر وإسبانيا في العاصمة مدريد.

ويقول لهيطة لـ FilGoal.com: "تلقينا خطابا من الخارجية يعرضون علينا تنظيم مباراة ودية بين مصر وإسبانيا في مدريد".

وأضاف "وافقنا على العرض وأرسلنا لهم للتعرف على تاريخ تلك المباراة الممكن وظروفها، لكن وزارة الخارجية لم ترد علينا مرة أخرى".

لهيطة أتبع "لا نفكر حاليا في تلك المباراة، لكن تركيزنا منصب على تجهيز مباراة ودية أخرى مع أحد المنتخبات الإفريقية القوية أو كذلك غير الإفريقية، إذ أننا تقدمنا بأكثر من طلب وسنفاضل بين الطلبات التي يتم الموافقة عليها لنختار الأفضل فنيا بالنسبة للمنتخب.

وسيكون أول توقف دولي لخوض مباراة ودية تابعة للأجندة الدولية للفيفا في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل.