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للبيع.. قرية كاملة بـ«ويلز» بـ 1.5 مليون إسترليني

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للبيع.. قرية كاملة بـ«ويلز» بـ 1.5 مليون إسترليني للبيع.. قرية كاملة بـ«ويلز» بـ 1.5 مليون إسترليني

القرية المعروضة للبيع

عرضت شركة عقارات بريطانية قرية كاملة في ويلز للبيع، مقابل مليون ونصف جنيه إسترليني، أي ما يعادل سعر بيت عائلي في لندن.

وبحسب سكاي نيوز عربية فأن قرية “أبيرليفيني” تقع إلى جانب منجم صخري في غابة ديفي بمنطقة غوينيد شمال غربي ويلز، وبها 16 منزلًا بني بعضها لعمال المنجم.

وقالت شركة “دافيد هاردي ستيت” العقارية إن هذه القرية يمكن أن تجني لصاحبها 65 ألف جنيه إسترليني سنويًا إذا تم استثمارها جيدًا.

وتسعى شركة “وينسيليت المحدودة” التي اشترت المنجم عام 1956 إلى بيع القرية، بعدما قرر المالك الاستغناء عن المحجر والبحث عن مشتر له.

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