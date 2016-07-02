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قتيلان بسقوط قذائف هاون قرب قاعدة للقوة الأفريقية فى الصومال

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قتيلان بسقوط قذائف هاون قرب قاعدة للقوة الأفريقية فى الصومال قتيلان بسقوط قذائف هاون قرب قاعدة للقوة الأفريقية فى الصومال
قتل مدنيان وأصيب 18 آخرون ليل الجمعة السبت، بسقوط قذائف هاون قرب قاعدة لقوة الاتحاد الأفريقى فى الصومال (اميصوم) أطلقها أشخاص يشتبه بانتمائهم إلى حركة الشباب، بحسب مصدر رسمى وشهود.

وقال حاكم منطقة باى (جنوب غرب) عبد الرشيد عبدالله، إن تسع قذائف أطلقت بعيد منتصف الليل وطاولت أحياء عدة فى مدينة بيداوة عاصمة المنطقة والتى تبعد 250 كلم شمال غرب مقديشو.

وأورد الحاكم أن "ناشطين من (حركة) الشباب أطلقوا قذائف هاون الليلة الماضية. قتل شخصان ونقل 18 إلى المستشفى"، لافتا إلى أن خمسة جرحى "إصاباتهم طفيفة". ولم تتبن الحركة المتطرفة الهجوم حتى الآن.

وأفاد شهود عيان، بأن غالبية القذائف سقطت فى أحياء قريبة من مطار المدينة، حيث أكبر قاعدة عسكرية إثيوبية للقوة الأفريقية. ولم تصدر مؤشرات اليوم السبت إلى إصابة القاعدة.

وقال مصدف مؤمن، أحد سكان المنطقة "وقعت انفجارات عدة قرب المطار، لكن غالبية (القذائف) سقطت على منازل الأهالي".

وينتشر نحو 22 ألف جندى أفريقيا حاليا فى الصومال فى إطار البعثة الأفريقية. وتقضى مهمتهم بدعم الصومالية الضعيفة فى مواجهة المتمردين فى حركة الشباب.

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مصر 365

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