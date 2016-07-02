وزير داخلية الكويت: نسخر كل الإمكانات للبحرين لمجابهة ما يمس أمنها

أكد الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتى اليوم السبت، تسخير كل إمكانات الوزارة لخدمة مملكة البحرين إزاء كل ما يمس أمنها واستقرارها.

وقالت إدارة العلاقات والإعلام الأمنى بوزارة الداخلية فى بيان صحفى، اليوم السبت، إن الشيخ محمد الخالد استنكر خلال اتصال هاتفى مع وزير داخلية البحرين الفريق الركن الشيخ راشد عبدالله آل خليفة، هذا العمل "الإرهابى الجبان" الذى لا يمت للدين الإسلامى الحنيف بصلة وترفضه جميع الشرائع السماوية والقيم الإنسانية.

وأعرب عن خالص التعازى والمواساة لأسرة الشهيدة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ مملكة البحرين وشعبها من كل مكروه.

وشدد الشيخ محمد الخالد على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب.

يذكر أن وزارة الداخلية البحرينية أعلنت الخميس الماضى وفاة امرأة وإصابة ثلاثة أطفال كانوا برفقتها إثر تعرضهم لشظايا تفجير إرهابى وقع فى (العكر الشرقى) جنوب العاصمة المنامة.

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