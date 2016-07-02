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نجم كرة القدم كاكا يهدي قميصه إلى جاستين بيبر

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السبت 02-07-2016 15:20

أهدى نجم كرة القدم البرازيلي ريكاردو كاكا Ricardo Kaká قميصه إلى مغنّي البوب العالمي جاستين بيبر Justin Bieber، خلال إحدى الفعاليات التي جمعتهما سوياً في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً.
وعبّر كاكا، لاعب فريق أورلاندو سيتي الأمريكي، عن سعادته بلقاء بيبر، مؤكداً أنه من أشد المعجبين بما يقدمه من أغاني البوب، التي ساهمت في توسيع شهرته في كلّ بلاد العالم، وقال: "What a great show ! Great to meet you".
يُشار إلى أن آخر أعمال جاستين بيبر كانت أغنية "what do you mean"، التي طرحها في أواخر شهر أغسطس الماضي، ولاقت حينها نجاحاً باهراً محققة نسبة مشاهدة مرتفعة.

 

تطبيق جاستين بيبر الخاص متوفر على iphone حالياً

 

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