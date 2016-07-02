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المتحدث باسم الجامعة العربية: أبوالغيط وجه بإجراء أعمال إصلاح وتطوير للجامعة

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المتحدث باسم الجامعة العربية: أبوالغيط وجه بإجراء أعمال إصلاح وتطوير للجامعة المتحدث باسم الجامعة العربية: أبوالغيط وجه بإجراء أعمال إصلاح وتطوير للجامعة
صرح المتحدث الرسمى باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأن الأمين العام أحمد أبو الغيط، قام اليوم بجولة تفقدية شاملة لمقر الجامعة تضمنت المرور على كافة مكاتب القطاعات والإدارات والمرافق المختلفة، للتعرف على الوضع الحالى للمبنى بما فى ذلك التجهيزات والمعدات.

وأوضح المتحدث أن الأمين العام استمع خلال الجولة لعرض من المسئولين عن المقر شمل الإشارة إلى الاحتياجات المطلوبة للارتقاء بحالة المبنى وصيانته الدورية والتمويل اللازم لذلك.

وأبدى الأمين العام عددا من الملاحظات على حالة المبنى، ووجه بضرورة إجراء العديد من الإصلاحات وأعمال الترميم والنظافة والصيانة الدورية والتجميل للمبنى والمكاتب والمرافق المختلفة، وذلك فى أسرع وقت ممكن، وعلى أعلى مستوى من الكفاءة والحرفية بما يتناسب مع اسم وقيمة جامعة الدول العربية.


>- بالصور.. أحمد أبو الغيط يتفقد أروقة الجامعة العربية برفقة نبيل العربى
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