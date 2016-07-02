محمد الترك يغلق حسابه في انستقرام

بسبب الكم الهائل من التعليقات السلبية التي تلقاها بخصوص زوجته الأولى، قرّر محمد الترك، زوج الفنانة المغربية دنيا بطمة، توقيف حسابه على انستقرام، حيث نشر صورة سوداء، وعلّق عليها: "يا خبر اليوم بفلوس بكره ببلاش بداية النهاية، وقد اعذر من انذر آخر صورة بحسابي "، ليتبعها بصورة أخرى، كتب عليها: "مغلق، وإذا مريت في بالك ادع لي، أستودعكم الله "، ثم أرفقها بتعليق: "أشكر كل متابعيني، هذا الحساب مغلق وإذا مررت ببالكم ادع لي."

وختم كلامه: "وقبل الختام أشكركم على ثقتكم لا مزيد من التعليقات الجارحه ولا للناس المريضه بحياتي وشكرا والله يعطيكم على قد نيتكم".

وتباينت ردود أفعال المعلقين ما بين من يريد معرفة السبب خلف غلق حسابه وبين من اعتبرها فرصة للراحة وتنظيم أفكاره.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي