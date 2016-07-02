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225 مليون جنيه أرباح "رامز بيلعب بالنار"

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السبت 02-07-2016 15:31

رغم الانتقادات المتلاحقة لمحتواه واتهامه بإهانة النجوم، والتشكيك في فبركة أغلب حلقاته، تصدر برنامج "رامز بيلعب بالنار" قائمة البرامج والأعمال الدرامية الأكثر طلبا من الوكالات الاعلانية، وبلغت مدة الاعلانات بالحلقة الواحدة 25 دقيقة على ثلاثة فواصل، وتم تسعير الدقيقة الواحدة بما يعادل 300 ألف جنيه، لتربح الحلقة الواحدة أكثر من سبعة ملايين جنيه.

التقرير الصادر عن أرباح الدراما المصرية والعربية في الشهر الفضيل، أكد صعوبة احتساب أرباح أغلب الاعمال الدرامية بسبب تذبذب الاقبال عليها، فقيمة الحملات الاعلانية لمسلسلات "مأمون وشركاه" للزعيم عادل أمام، و"الخانكة" لغادة عبد الرازق و"سقوط حر" لنيللي كريم و"صد رد" لنجوم كانت الأعلى في الأسبوع الأول، بينما انتقلت الاعلانات فيما بعد لمسلسلات أخرى منها "ونوس" ليحيي الفخراني و"الأسطورة" لمحمد رمضان و"نيللي وشريهان" لدنيا وإيمي سمير غانم، و"راس الغول" للساحر محمود عبد العزيز، بينما تزايدت اعلانات "رامز بيلعب بالنار" مع توالي أيام موسم رمضان ليحقق 225 مليون جنيه تقريبا مع أعلى سعر للدقيقة الواحدة.

يذكر أن التقدير المبدئي للحملات الاعلانية في رمضان _من داخل مصر فقط_ أكد أن تكلفتها تجاوزت مليار و250 مليون جنيه، بينما تفاوت سعر الدقيقة الاعلانية من 75 ألف إلي 150 ألفا على القنوات المصرية، وذهبت أغلب الحملات لشبكة قنوات MBC وتليها قناة CBC وبالمرتبة الثالثة قنوات النهار، والرابعة الحياة المصرية، وأخيرا قناة ON TV.

ايام قليلة ونعرف من الرابح ومن الخاسر من نجوم الفن العربي في الموسم الأكبر للإعلانات ، ولكن المؤكد أن رامز جلال رغم كل الانتقادات بالصدارة.

 

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